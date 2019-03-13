Akıllı Şehirler Kongresi İstanbul 2019 başladı

-Konuşamalar



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı Akıllı Şehirler Kongresi İstanbul 2019, Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde açılışı yapıldı. Drone yarışlarından e-spora kadar çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapan fuar üç gün boyunca devam edecek. Akıllı Şehirler Kongresi İstanbul 2019 üç gün boyunca devam edecek. Fuarda çeşitli drone, e-spor faaliyetleri workshoplar ve 12 panel ile düzenlenen tören ile kapılarını ziyaretçilere açtı. Açılış törenine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mevlüt Uysal ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Binali Yıldırım katıldı.

Bu yıl 4’üncüsü düzenlenen kongreye üç gün boyunca çeşitli ülke ve şehirlerden, teknolojide öncü firmalar ve 100’e yakın konuşmacı katılacak. Konferansta workshoplar ve 12 panel ziyaretçileri bekliyor. Alanında en yetkin isimlerin, akıllı şehirlerin yarınları nasıl değiştireceğini anlatacağı konferansa 10 bini aşkın profesyonel katılıyor. “İnsanoğlunun aklını zorlamış” İnsanın aklını kullanılması ile akıllı şehirleşme olduğunu belirten İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal,” Akıl dediğimiz insana insanoğluna ait bir şey ancak bu aklımızın zaman zaman bir başka yerde değerlendirilmesi kullanılması şehirlerin akıllandırılması yani insanoğlunun aklının o şehirlere de nesnelere de yüklenerek insanoğlundan bağımsız bir şekilde aklın kullanılabilmesi herhalde akıllı şehir dediğimiz bu olsa gerek. Şehirlerin her zaman kalabalıkların yoğunluklarının sıkıntılarını beraberinde getirmiş bunu aşabilmek için çalışmalar şehirler kurulduğundan bu yana her zaman insanoğlunun aklını zorlamış. İstanbul’a baktığımız zaman bundan bin yıl iki bin yıl önce bu kalabalık şehre nasıl su getirelim diye su yollarıyla ilgili aklı zorlamışlar. Bugünde o kalabalıkları rahat ettirebilmek adına mücadele aynı şekliyle devam ediyor” diye konuştu.

“5’inci kata çıkardığımız su bidonlarını asla unutamam” Küçüklüğünde annesi ile yaşadığı bir anısından bahseden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “1994’ten önce Dünya İstanbul’a baktığımızda neyi görüyorsak şimdi baktığımızda tam tersini veriyor. Cumhurbaşkanımız medeniyetler beşiği medeniyetlerin başkenti varlığımızın sembolü İstanbul’u şanına yakışır bir Dünya şehri haline getirdik. Çok değil 25 yıl önce çöp dağlarıyla çamur yığınlarıyla susuzlukla alınan bir şehir var ortada. Bu kardeşiniz İstanbul Yedikule’de büyüdü. Anneciğim ile beraber 5’inci kata çıkardığımız su bidonlarını asla unutamam. Gece yarıları kalkıp belki bizzat su akar diye tuttuğumuz nöbetleri asla unutamam. Ama bugün bütün bu sıkıntıları geride bırakan sadece Türkiye’de değil Dünya’nın sayılı projelerine ev sahipliği yapan bir İstanbul var. İşte bugün burada Dünya’da akıllı projelerinin konuşulduğu Dünya’ya örnek olacak bir İstanbul var. Böyle bir şehre de ancak bu şehirdeki mega planları vizyonu bir isim belediye başkanlığıdır. Tabi bu arada sayın Binali Yıldırım’dan bahsediyoruz” ifadelerini kullandı. "Metrolardan tamamen ücretsiz internet imkanı sağlayacağız" Konuşmasına başlarken teknik bir arızadan dolayı promter'i kapanan ve yaptığı espriyle salondaki davetlileri gülümseten İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Binali Yıldırım, “Şimdi sözlü konuşmaya geçelim. Teknoloji bazen böyle azizlik yapabilir. İnsan aklının önüne geçen bugüne kadar bir sistem yoktur. Değerli dostlarım siz alkışlayıncaya kadar yazı geri geldi. Benim hep Ulaştırma Bakanlığı’nda söylediğim bir söz vardır. Trafikte hız felakettir. İnternette hız berekettir. Dolayısıyla biz internet ile akıl yollarını artıracağız. Metrolardan tamamen ücretsiz internet imkanı sağlayacağız. Toplu mekanlar da internet erişimini ücretsiz yapacağız. Bu operatörler ücretsiz olunca ne olacak diye düşünenler olabilir orada yapılan işlemlerin katma değeri verilen alt yapı hizmetinin kat ve kat üzerinde dolayısıyla burada bir kayıp yok daha fazla kazanmak için ufak bir fedakarlıktan başka hiçbir şey değil. Kısacası İstanbul için hayal edebildiğiniz kadar hayal edin” dedi.

(AFS-

