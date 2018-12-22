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22 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Akıllı bisikletler magandaların hışmına uğradı...O anlar kamerada İzle

Akıllı bisikletler magandaların hışmına uğradı...O anlar kamerada İzle

güvenlik kamerası

Akıllı Bisiklet Güvenlik Kamerası Engelli Vatandaş Mobilya Bisiklet 

-Zarar verilen akıllı bisiklet detaylar

( ORDU ) ORDU

- Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği projeyle yaklaşık bir yıldır şehir kültüründe bisiklet kullanımını artıran ve teşvik eden akıllı bisikletler şehir magandalarının hışmına uğradı. Şehir magandaları sadece akıllı bisikletlere değil, Engelli Araç Şarj İstasyonlarına da zarar vermekten geri kalmadı. Altınordu’da 10, Fatsa ve Ünye’de ise 4’er istasyon olmak üzere 18 istasyonda toplam 110 aktif bisikletle vatandaşlara hizmet veren akıllı bisiklet, kullanıma girdiği ilk günden bu yana Ordululardan büyük ilgi gördü. Yaz aylarında 140’ı bulan sayı ile ortalama aylık 25 bin kişinin kullandığı akıllı bisikletlerden son günlerde 9 tanesi şehir magandaları tarafından kullanılamaz hale getirildi.
Şehir magandaları sadece akıllı bisikletlere değil, sahil bandında engelli vatandaşların hizmetine sunulan Engelli Araç Şarj İstasyonlarını da kullanılamaz hale getirdi. Büyük hasar oluşan ve kullanım dışı olan 7 Engelli Araç Şarj İstasyonu tekrar tamir edilerek hizmete sunuldu. “Bu bir eğitim ve kültür meselesi” Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, geçmişte birçok kent mobilyasına zarar verildiğine tanıklık ettiklerini ve bunun için uyarılarda bulunduklarını hatırlattı. Tekintaş, “Şehir magandaları halkın malı olan bu hizmetlere zarar veriyor, kırıyor, kullanılmaz hale getiriyor. Ceza da yazılsa maalesef kent mobilyalarına zarar verilmesinin önüne geçilemiyor. Her şeyden önce bu bir eğitim ve kültür meselesidir. Akıllı bisiklet istasyonları güvenlik kameraları ile takip edilmektedir. Hedefimiz verilen zararları yok denecek seviyeye düşürmek. Kamu adına yapılan ve vatandaşın hizmetine sunulan her hizmet, önce vatandaşa emanettir. Herkesin bu hizmetleri emanet gözüyle bakıp koruması gerekir” diye konuştu.

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