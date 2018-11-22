Akıllı Bina Teknolojileri Elektrik Sistemleri' fuar açılışı Haberi

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( ANKARA )- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:''Şehrin kültürüne, mimarisine, ihtiyaçlarına uygun projeler yapmamız gerekiyor''- ''İnşaat malzemesi anlamında da lider ülkeyiz ve bunu yurt dışında da tanıtmamız gerekiyor'' ANKARA



-na katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ''Şehrin kültürüne, mimarisine, ihtiyaçlarına uygun projeler yapmamız gerekiyor'' dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum,na katıldı.

Fuarda bir konuşma gerçekleştiren Bakan Kurum, AK Parti iktidarı olarak göreve geldikleri günden beri çarpık kentleşmeyle mücadele ettiklerini belirterek, ''Şehirlerimizin daha yaşanabilir, daha çevreye duyarlı oması noktasında birçok proje geliştirdik. Akıllı bina, akıllı şehirden önce planlı hareket etmemiz gerekiyor'' ifadelerini kullandı. ''Şehrin kültürüne, mimarisine, ihtiyaçlarına uygun projeler yapmamız gerekiyor'' Şehirlerin çarpık kentleşmeden önemli derecede olumsuz etkilendiğini ve şehirlerin ruhuna uygun planlamaların yapılması gerektiğinin altını çizen Kurum, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi kapsamında illere ziyaretler gerçekleştirerek, sorunları yerinde görüp çözüm bulmaya çalıştıklarını belirten Kurum, ''Gittiğimiz illerde şehrin sorunlarını yerinde görüp, aynı masa etrafında çözüm bulmaya çalışıyoruz. Ancak görüyoruz ki çarpık kentleşmeden şehirlerimiz çok etkilenmiş. Bütün şehirlerimizin sorunları birbiriyle aynı. 2002'den bugüne geldiğimizde hem düzenli depolama tesislerinde yüzde 75'e varan hizmet veriyoruz hem atık su arıtma tesislerinde şu an için yüzde 85'e yakın hizmet veriyoruz. Bunu 2023 yılında yüzde 100’e çıkaracağız. Bu düzenlemeler dışında da hem sıfır atık projesiyle hem de mecliste görüşülecek düzenlemeyle birlikte atığı kaynağından ayrıştırmak ve daha az atık bırakmak için de düzenlemeler yapmaya çalışıyoruz. Ülkenin mekansal stratejik planının yapılması noktasında çalışmalarımızı başlattık ve bunu çok önemsiyoruz. Planlayarak yönetmeniz gerekiyor. Şehirlerimizin bir planının oması gerekiyor. Bu planın da bugünden yarına değil, 50 yıllık planlar yapılması gerekiyor. 81 ilimizde bu düzenlemeyi yapacağız. Şehrin kültürüne, mimarisine, ihtiyaçlarına uygun projeler yapmamız gerekiyor. Buna ilişkin de strateji belgesi ,eylem planı hazırlayıp bunu da belediyelerimize deklare ediyor olacağız.'' '' İnşaat malzemesi anlamında da lider ülkeyiz ve bunu yurt dışında da tanıtmamız gerekiyor'' Kurum, Türkiye'nin inşaat sektöründe dünya ikincisi olduğuna dikkat çekerek, ''Sektörün ilgilendirdiği bir alan da akıllı bina teknolojileri. Bu teknolojileri günümüz şartlarında milli gelirimize eş değer oranda da kullanmamız gerekiyor. Bugün belki yüksek bir maliyeti var ama önümüzdeki süreçte bize enerji verimliliği olarak dönecek. Gaziantep’te 'Bu Bizim Şehir'' projesini gerçekleştiriyoruz şehir projesini gerçekleştiriyoruz. Kendi kendine yeten, kendi enerjisini üreten, ürettiği enerjiden sokak aydınlatmasını, ortak alanların aydınlatmasını yapabilen bir tasarım. Akıllı şehir projesini ülkemizde yaygınlaştırmamız gerekiyor ki enerji bağımlılığından daha az zarar görelim. Bu fuarlar çok önemli. Sadece burada değil, yurt dışında da sektörümüzü tanıtmamız gerekiyor. İnşaat malzemesi anlamında da lider ülkeyiz ve bunu yurt dışında da tanıtmamız gerekiyor'' şeklinde konuştu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, fuarın Ankara'da yapılmasından dolayı mutlu olduklarını kaydederek, teknolojinin de inşaat sektöründe ne kadar yaygınlaştığını gösteren fuarda tüm katılımcıların bunu daha iyi anlayacağının altını çizdi. Fuara Kurum ve Tuna'nın yanı sıra, Artı2 Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet İpekçi ve TBMM İdari Amiri Hasan Turan da katıldı.

Konuşmaların ardından fuarın açılışını gerçekleştiren Kurum, stantları gezerek yetkililerden projeler hakkında bilgi aldı. (SKT-BC -

