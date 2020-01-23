Akhisar depreminin İstanbul'u sarsmasını uzmanlar yorumladı Haberi

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( İZMİR )-"Sığ derinlikte olan depremlerin büyüklüğü de daha sarsıcı olabiliyor. İstanbul'da hissedilmesinin sebebi sığ derinlikte olması deprem çok büyük bir deprem değil" - "Manisa'da sarsıntılar küçük çaplı deprem fırtınaları şeklinde sürecek"" İZMİR



- İzmir Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Alim Murathan, Manisa bölgesindeki sarsıntıların küçük çaplı deprem fırtınaları şeklinde süreceğini söyledi.



İstanbul'a kadar depremin etkilemesine ilişkin Murathan,"Sığ derinlikte olan depremlerin büyüklüğü de daha sarsıcı olabiliyor. İstanbul'da hissedilmesinin sebebi sığ derinlikte olması deprem çok büyük bir deprem değil" şeklinde konuştu.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde medyana gelen 5.4 büyüklüğünde deprem; İzmir, Aydın, Denizli, Kütahya ve İstanbul gibi çevre illerde hissedilmişti. İzmir Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Alim Murathan, depremde herhangi bir can kaybının olmamasının sevindirici bir durum olduğunu söyledi.



"Küçük bir deprem fırtınası" Oda Başkanı Alim Murathan, deprem fırtınası yaşandığını vurgulayarak, "Bu deprem hakkında kısaca bilgi vereyim; bu deprem iki fay hattının kesişme noktasında; Manisa Kırkağaç genel fay hattının kesişme noktasında gerçekleşti. 5.4 büyüklüğünde yaklaşık 6.5 km derinliğinde sığ deprem olarak değerlendiriyoruz. Depremin Ege Bölgesi ve İstanbul’da olmak üzere çok geniş bir alanda hissedilmesinin nedeni, depremin sığ bir derinlikte gerçekleşmesi bu nedenle hemen hemen bütün Ege Bölgesi bunu hissetmiş oldu" dedi.

İstanbul'a kadar nasıl etkiledi? Murathan, "Sığ derinlikte olan depremlerin büyüklüğü de daha sarsıcı olabiliyor. İstanbul'da hissedilmesinin sebebi sığ derinlikte olması deprem çok büyük bir deprem değil. Yıkıcı etkilere sahip olan bir deprem değil; ama 6.5 km derinliğinde gerçekleşmesi nedeniyle çok yakın çevre ve İstanbul'a kadar bu hissedilmiş oldu" diye konuştu.

Murathan, "Bundan sonrası için bu bölge aktif, irili ufaklı fayların çok yaygın olduğu bir bölge biz bu şekilde kalacağını düşünmüyoruz. Bu faylarında tetiklenebileceğini; ama bu bölgede çok yıkıcı nitelikte bir deprem beklemiyoruz. 6 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşebilir; ama çok sarsıcı yıkıcı nitelikte deprem beklemiyoruz. Özellikle bu bölgede yaşayan halkımızın daha küçük çapta bir deprem fırtınasına da hazır olması gerektiğini düşünüyoruz kaygılanmasınlar. Türkiye'de, kaygılanmamız gereken bir ülkede yaşıyoruz, bir deprem ülkesiyiz" şeklinde konuştu.

"Manisa'da yıkıcı bir deprem beklemiyoruz" Murathan, şöyle devam eti: "Bizim yaşadığımız kent İzmir içinde benzer bir durum söz konusudur. İzmir’de sürekli bunu ifade ediyoruz. 13 tane aktif fay var ve bunlar önemli bir kısmı İzmir’de yerleşim yerlerinin içinden geçiyor. Biz Akhisar-Manisa bölgesinde sarsıntıların devam edeceğini bekliyoruz; ama bunlar küçük deprem fırtınaları şeklinde olabilir. Artçı depremler şeklinde böyle büyük bir deprem o bölgede beklemiyoruz. Özellikle altını çizmek istiyorum o bölgede yıkıcı bir deprem beklemiyoruz. Bugün için beklemiyoruz enerji açığa çıktı. O bölgede bazı aktif fayların 6.5 büyüklüğünde deprem ölçececek faylar olduğunu Manisa'nın içindede olmak üzere biz bunu biliyoruz. O bölgede aktif bir enerji açığa çıktığını düşünüyoruz. Daha büyük bir deprem beklemiyoruz." Murathan, Akhisar depreminin Ankara ve İstanbul depremlerini ya da başka bir bölgedeki depremleri tetikleyecek nitelikte deprem olmadığının da altını çizdi. (NUR-HG-



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