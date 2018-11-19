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19 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Akhisar’da 'Kırk çizgi kırk hadis' sergisi açıldı İzle

Akhisar’da 'Kırk çizgi kırk hadis' sergisi açıldı İzle

-Açılıştan görüntüler

Allah Sergi Açılışı Kandil Irak 

--Müftü Sami Türkmenoğlu'nun konuşması
--Sergi ziyaretleri

( MANİSA ) - MANİSA

- Akhisar İlçe Müftülüğü tarafından organize edilen Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri Akhisar Belediyesi Sanat Galerisinde 'Kırk çizgi kırk hadis' isimli sergi açılışı ile başladı.
Protokol üyeleri ellerindeki güllerle serginin açılışını gerçekleştirirken sergiyi gezmeye gelen vatandaşlara da gül takdim edildi. Kur-an'ı Kerim tilaveti ile yapılan açılışta konuşan İlçe Müftüsü Mahmut Sami Türkmenoğlu, “Bugün Peygamber (S.A.V.) Efendimizin dünyayı teşriflerinin yıldönümü haftasını güzel bir açılış programı ile gerçekleştiriyoruz. Peygamberimizin hadisi şeriflerini çizgilerle anlatan daha kalıcı izler bırakan, 'Kırk çizgi kırk hadis' sergimizi haftanın başlangıcı olarak planladık. Gül günümüz, gül haftamız inşallah memleketimizin, milletimizin birliğine beraberliğine vesile olsun, kandilinizi tebrik ediyorum” dedi.
Akhisar Belediyesi Sanat Galerisi’nde bir hafta boyunca açık kalacak olan sergide katılımcılara gün boyu gül ikramında bulunurken sergi büyük beğeni topladı. Serginin açılışına Akhisar Kaymakamı Sabit Kaya, Belediye Başkanı Salih Hızlı, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, Belediye Başkan Yardımcısı Latif Çakmak, İlçe Müftüsü Mahmut Sami Türkmenoğlu ve davetliler katıldı.

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