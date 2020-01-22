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22 Ocak 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Akhisar’da Belediye Başkanı Besim Dutlulu: 'Depremde 4 kişi yaralandı'

Akhisar’da Belediye Başkanı Besim Dutlulu: 'Depremde 4 kişi yaralandı'

Belediye Başkanının açıklamaları

Salar Deprem Artçı Sarsıntı Panik Atak Yazılı Açıklama 

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( MANİSA ) Akhisar’da Belediye Başkanı Besim Dutlulu: "Depremde 4 kişi yaralandı"- Akhisar’da deprem sonrası kriz masası oluşturuldu- Akhisar’da Belediye Başkanı Besim Dutlulu, mahalle mahalle gezerek bilgi alıyor- Sarsıntıların devam ettiği Manisa’nın Akhisar ilçesinde vatandaşlar evlerine girmeye korkuyor MANİSA

- Merkez üssü Manisa’nın Akhisar ilçesi olan 5.6 büyüklüğünde depremin ardından Akhisarlılar evlerine girmeye çekinirken sokaklarda beklemeye devam ediyorlar. Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu da mahalleleri gezerek muhtarlardan yerinde bilgi almaya devam ediyor. Akhisar Öğretmenevinde kriz masası oluşturulduğu öğrenilirken depremde yaralanan 4 kişinin ayakta tedavi edildiği bilgisi verildi.
Merkez üssü Akhisar Musalar olan 5.6 şiddetinde depremin ardından artçı sarsıntılar devam ederken Akhisar’da vatandaşlar evlerine girmeye korkuyor. Soğuk kış gününde yakılan ateşler başında beklemeye devam eden vatandaşlar deprem şokunu atlatmaya çalışırken meydana gelen artçılar paniğin artmasına neden oluyor. Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu mahalle mahalle gezerek vatandaşları ziyaret ederken mahallelerdeki durum hakkında yerinde bilgi aldı. Başkan Dutlulu, "Musalar ve Selçikli köylerini ziyaret ederek muhtarlarımızdan bilgi aldık. Ufak tefek çatlaklar ve yıkılan duvarlar var. Bunun dışında en büyük sıkıntımız insanlarımızda panik var. İnsanlarımız sokakta. Çadır temin edilecek. Valimizle görüştük. Hastanelerimizle görüştük korkulacak bir durum yok. 4 tane yaralımız var. Bir tanesi panik atak 3 tanesi de basit ayakta tedavi edildi. Akhisar’da şuanda vatandaşımızın huzursuzluğu dışında korkulacak bir durum yok. Belediyemizin salonu stadımız açık. Huzursuz olan vatandaşlarımız buralara gelebilirler. Panik olacak, korkacak bir durum yok. Herhangi bir üzücü bir olayın olmaması bizim için teselli." dedi.
Manisa Valiliği de yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Depremde can kaybı ve yaralanma yaşanmamış olup, ilçede bulunan bazı binalarda kısmi çatlaklar oluştuğu tespit edilmiştir. İlçede AFAD ekipleri tarafından durum tespit çalışmaları devam etmektedir.”
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