- Akdeniz Üniversitesi’nde korkutan yangın Haberi

-Dumanların çıkması

-Öğretim görevlileri detay

-Yanan odalar detay

-Soğutma çalışmaları



( ANTALYA ) ANTALYA



- Akdeniz Üniversitesi(AÜ) Merkezi Derslikler A Blok’ta çıkan yangın korkuttu.Yangında iki öğretim görevlisinin odası zarar gördü. Edinilen bilgiye göre yangın saat 11.40 sırasında AÜ Merkezi Derslikler A Blokta çıktı. Öğretim görevlisi odasından dumanların yükseldiğini gören görevliler itfaiye ve 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Olay yerine kısa sürede AÜ ile Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri geldi. Bilgisayar, masa ve dolapların yandığı yangında alevler kısa sürede büyüdü. İtfaiyenin müdahale ettiği yangında, iki odada kullanılamaz hale gelirken, öğrencilerin bulunmadığı odada itfaiye duman tahliyesi yaptı. Öğretim üyeleri ve görevlileri yangını bahçeden izledi. Elektrik kontağından çıktığı ileri sürülen yangınla ilgili itfaiye ve polisin araştırması sürüyor. (İA-

