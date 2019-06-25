Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde yangın - ANTALYA

Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde yangın - ANTALYA

- Akdeniz Üniversitesi Hastanesinin detay görüntüleri - Tahliye edilen vatandaşların detay görüntüleri - Vatandaşların konuşmaları - Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Bülent Aydınlı'nın konuşması Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde yangın - Hastanedeki tadilat sırasında plastik malzemenin alev alması sonucu çıkan yangın büyümeden söndürülürken bazı hastalar tahliye edildi - Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Bülent Aydınlı: - "Yürüyebilir olan birkaç hastamız hastane bahçesine alındı. Duman tahliyesi de yapıldı. Hastalarımızı içeriye alıyoruz. Ciddi bir problemimiz yok"ANTALYA (AA) - Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde çıkan yangın, büyümeden söndürüldü.Hastanede B Blok'taki tadilat sırasında plastik malzemenin alev alması sonucu ufak çaplı yangın çıktı. Binada duman oluşması üzerine bazı hastalar hastane bahçesine çıkarıldı.Yangın, hastane görevlileri ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.Hastane Başhekimi Prof. Dr. Bülent Aydınlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, olayın zemin katta yaşandığını, dumanın havalandırma sisteminden üst katlara çıktığını söyledi.

Yangının büyümeden kontrol altına alındığını aktaran Aydınlı, şunları kaydetti:"B Blok'ta yapılan tadilat sırasında plastik malzemede çıkan alevlenme sonucunda, yoğun duman hastanemize yayıldı. Anında yangın söndürme sistemimiz devreye girdi. Arkadaşlarımız da müdahale etti. İtfaiyeye haber verildi.
Yürüyebilir olan birkaç hastamız hastane bahçesine alındı. Şu anda ameliyathanemizde, yoğun bakımımızda, kliniklerimizde herhangi bir problem yok. Duman tahliyesi de yapıldı. Hastalarımızı içeriye alıyoruz. Ciddi bir problemimiz yok."Tahliye edilen hastalardan Aysel Güven, 5. katta dumanı fark edip, aşağıya indiklerini anlattı.Bekir Yolal da hastanenin alarmının devreye girdiğini, yangın merdiveninden dışarıya çıktıklarını, serviste biraz duman olduğunu söyledi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Hastane Ameliyathane Hastane Bahçesi Ameliyat Trol 

İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Defalarca ameliyat oldu ama...Defalarca ameliyat oldu ama...
’Von Recklinghousen’ Hastası İsmail Karabulut Ameliyat Oldu’Von Recklinghousen’ Hastası İsmail Karabulut Ameliyat Oldu
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
PKKya Ait Mühimmatlar Ele GeçirildiPKKya Ait Mühimmatlar Ele Geçirildi
Tunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni YaptıTunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni Yaptı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı