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( ANTALYA ) Akdeniz Üniversite Rektörü Prof Dr. Mustafa Ünal:" Hiçbirinin hayati tehlikesi yok. Sadece eski bakanımız Mehmet Özhaseki'nin burnunda kırık var"- Mehmet Özhaseki, Menderes Türel ve Yusuf Zuya Yılmaz AÜ Tıp Fakültesi'ne sevk edildi- Özhaseki’nin burnunda kırık tespit edildi diğer yaralıların durumları iyi ANTALYA



- Antalya’nın Serik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, eşi Neşe Özhaseki, Antalya Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Menderes Türel, Samsun Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ve eşi Semiha Yılmaz hafif şekilde yaralandı. AÜ Tıp Fakültesi’ne sevk edilen yaralılardan Özhaseki’nin burnunda kırık olduğu, Menderes Türel ile Yusuf Ziya Yılmaz'ın ise durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Serik Devlet Hastanesinde tedavi edilen Neşe Özhaseki ve Semiha Yılmaz'ın da durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza, akşam saatlerinde Serik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manavgat’ın Side Mahallesi’nde bir toplantıdan dönen AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, eşi Neşe Özhaseki, Samsun Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz eşi Semiha Yılmaz ile Menderes Türel’in içerisinde bulunduğu 07 SE 942 plakalı araç, Serik Devlet Su İşleri mevkisinde, 06 VTJ 22 plakalı otomobil ile çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, Serik Devlet Hastanesi’nde kaldırıldı. Burnunda kırık tespit edilen Mehmet Özhaseki ile genel durumu iyi olan Menderes Türel ve Yusuf Ziya Yılmaz kontrol amaçlı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne getirildi.

AÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, mehmet Özhaseki’nin burun kemiğinde kırık tespit edildiğini ve MR sonuçlarına göre hareket edileceğini, Menderes Türel’in yapılan tetkiklerinde durumunun gayet iyi olduğunu, söyledi.



Prof.Dr.Ünel, yusuf Ziya Yılmaz'ın ise dizaltında bir yarasının bulunduğunu ancak genel durumunu gayet iyi olduğu bilgisini paylaştı. Kazanın duyulmasının ardından Antalya Valisi Münir Karaloğlu'da AÜ Tıp Fakültesine gidip geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.



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