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27 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Akdeniz ülkelerinden bilim adamları DEKAMER'de - MUĞLA

Akdeniz ülkelerinden bilim adamları DEKAMER'de - MUĞLA

- Bilim insanlarının Muğla 'nın Ortaca ilçesindeki Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde (DEKAMER) incelemelerde bulunması - DEKAMER Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska'nın açıklaması - Tunus'tan gelen doğa koruma görevlisi James Jrijer'ın açıklamasıMUĞLA (AA) - Akdeniz'e kıyısı olan 6 ülkeden 25 bilim insanı, bir hafta boyunca Muğla 'nın Ortaca ilçesindeki Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde (DEKAMER) incelemelerde bulundu.Dalaman, Ortaca, Köyceğiz Turizm Otelciler Birliğinin (DOKTOB) desteğiyle gerçekleştirilen organizasyonda, Libya, Tunus, Mısır, Lübnan, Arnavutluk ve İspanya'dan gelen 25 bilim insanı, bir hafta süresince DEKAMER yetkililerinden bilgi alarak, merkezde ve Dalyan kanalında inceleme yaptı.DEKAMER Müdürü ve Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yakup Kaska, AA muhabirine yaptığı açıklamada, deniz kaplumbağalarının göçmen olduğunu, bu nedenle koruma faaliyetlerinin ülkelerin ortak çalışmasıyla sağlanabileceğini söyledi.

Kaska, "Amacımız Akdeniz'deki deniz kaplumbağalarının aynı metotla, yöntemle korunması ve izlenmesi. Böyle bir çalışma için DEKAMER'in seçilmiş olması bizler açısından önemli. Demekki Akdeniz'de DEKAMER uluslararası standartta koruma ve izleme çalışmaları yapan ve bu yapmış olduğu çalışmaları Akdeniz'in diğer ülkeleriyle paylaşabilecek bir birikime sahip." dedi.
Tunus'tan gelen doğa koruma görevlisi James Jrijer de DEKAMER ziyaretinin deniz kaplumbağalarının korunması çalışmalarına fayda sağlayacağını belirterek, "Burada beslenme, rehabilitasyon, koruma, yuvalama hakkında bilgi edindik. Bundan sonra biz de bu konudaki birlikte çalışmalarımıza da devam edeceğiz. Çünkü aynı türü korumaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Rehabilitasyon Deniz Kaplumbağaları Muhabir İspanya Uluslararası 

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