- Akdeniz’in Balinaları Kıbrıs Açıklarında Görüldü



- KKTC'nin Dipkarpaz kasabası açıklarında balina sürüsü görüntülendi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuzeydoğu kıyılarını kapsayacak şekilde uzanan Karpaz Yarımadası'nda bulunan Dipkarpaz kasabası açıklarında balina sürüsü görüldü.

Amatör balıkçılar tarafından görüntülenen balinaların sosyal medyada paylaşılan görüntüleri büyük ilgi topladı. Akdeniz’de görülen bu balinaların türünün İspermeçet olduğu öğrenildi.

