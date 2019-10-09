Akdeniz Haber Ajansları Birliği 'yılın en iyi fotoğrafı ödülü' AA'ya - CEZAYİR
Akdeniz Haber Ajansları Birliği "yılın en iyi fotoğrafı ödülü" AA'ya - CEZAYİR
: - AA Foto Muhabiri Hassona'nın ödül sonrası konuşmasıCEZAYİR (AA) - Akdeniz Haber Ajansları Birliği (AMAN) 28. Genel Kurulu, Cezayir 'de düzenlendi. Genel Kurul'da, Anadolu Ajansı (AA) Foto Muhabiri Mustafa Hassona, AMAN tarafından "yılın en iyi fotoğrafı" seçilen karesi için ödülünü aldı.
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