Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Aralık 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Akdeniz'de kuvvetli rüzgar nedeniyle balıkçılar denize açılamadı

Akdeniz'de kuvvetli rüzgar nedeniyle balıkçılar denize açılamadı

Balıkçı Barınağındaki tekneler

-Balık ağı ören balıkçılar
-Yasin Yalçın adlı balıkçı ile röp.
-Bir balıkçının fırtınanın 3-4 gün süreceğini söylemesi
-Balık ağlarını tamir eden balıkçılar
-Dalgalı deniz görüntüsü

( MERSİN )- Mersin'in Erdemli ilçesinde balıkçılar kuvvetli rüzgar dolayısıyla denize açılamadı MERSİN

- Mersin'in Erdemli ilçesinde balıkçılar kuvvetli rüzgar dolayısıyla denize açılamadı. Sabah saatlerinde başlayan kuvvetli rüzgar etkisini arttırdı. Rüzgarın şiddeti daha çok Akdeniz sahil şeridinde hissedildi. Erdemli ilçesi sahilinde sabah saatlerinde başlayan rüzgar zamanla şiddetini artırdı. Kuvvetli rüzgar sahil şeridi ve çevresinde etkili oldu. İlçe merkezinde bulunan Erdemli Balıkçı Barınağı ile Kumkuyu Yat Limanı'nda balıkçılar denize açılamadı. Balıkçılardan Yasin Yalçın, "Fırtına dolayısıyla denize açılamıyoruz. Bu sebeple malzemelerimizi hazırlıyoruz, ağlarımızı örüyoruz. Teknemizin bakımlarını yapıyoruz" dedi.
Bazı balıkçılar ise kuvvetli rüzgarın 3-4 gün sürmesinin beklendiğini ifade ederek, denize bu süre zarfında açılamayabileceklerini kaydetti.
Kuvvetli rüzgar dolayısıyla denize açılamayan balıkçılar, zamanlarını tekne bakımı ve ağların tamiriyle geçiriyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Tarihi Zirveden Kareler!Tarihi Zirveden Kareler!
Düşmanın Korkulu Rüyası: TimsahlarDüşmanın Korkulu Rüyası: Timsahlar
Şehit ve gazi aileleri MeclisteŞehit ve gazi aileleri Mecliste
ABDde Türkiye Karşıtı ProtestoABDde Türkiye Karşıtı Protesto
Büyük Önder Atatürk 81 yıldır özlemle anılıyorBüyük Önder Atatürk 81 yıldır özlemle anılıyor
Ata'ya saygı: 09.05'te hayat durduAta'ya saygı: 09.05'te hayat durdu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı