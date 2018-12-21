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21 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Akdeniz’de deprem Haberi

Akdeniz’de deprem Haberi

Kumluca'dan ilçe detayı

İnternet Sitesi Deprem Bakanlık 

-röportaj
--geçilen görüntüler-
-Kent merkezi
-Yürüyen vatandaşlar
-Detay

( ANTALYA -EK) ANTALYA

- Antalya’nın Kumluca ilçesi Akdeniz açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kumluca ilçesine 47.13 kilometre mesafede Akdeniz açıklarında saat 11.31'de 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Denizin yaklaşık 25.2 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin merkez üssünün Kumluca açıkları olduğu belirlendi.
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