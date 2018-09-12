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12 Eylül 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Akdeniz'de 5,2 büyüklüğünde deprem - ANTALYA İzle

Akdeniz'de 5,2 büyüklüğünde deprem - ANTALYA İzle

- Akdeniz'de Kumluca açıklarında deprem - Cadde ve sokaklardan detaylarAkdeniz'de 5,2 büyüklüğünde deprem - Antalya 'nın Kumluca ilçesi açıklarında 5,2 büyüklüğünde deprem kaydedildiANKARA (AA) - Antalya 'nın Kumluca ilçesi açıklarında 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.21'de merkez üssü Antalya 'nın Kumluca ilçesinin yaklaşık 65 kilometre açıkları olan 5,2 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.Depremin yaklaşık 40 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

İnternet Sitesi Deprem 

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