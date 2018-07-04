Akdamar Adası içme suyuna kavuşuyor

-Adadan genel ve detay görüntü

-Vali Zorluoğlu'nun konuşması

-İmza töreni

-Diğer detaylar



( VAN ) -- 4 bin metresi Van Gölü'nün altında olmak üzere yaklaşık 33 bin metre boru hattı döşenerek Akdamar Adası'na tatlı su götürülecek VAN



- Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğünün prestijli projelerinden olan Akdamar Adası'na tatlı su götürme çalışmalarının tamamlanmasıyla adadaki su sorunu da tarihe karışacak. Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) tarafından “Akdamar Adası'na İçme Suyu İsale Hattı Çekilmesi" işini yüklenen firma ile sözleşme imzalandı. Akdamar Adası’nda düzenlenen imza törenine Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, Edremit Kaymakamı ve Gevaş Kaymakam Vekili Atıf Çiçekli, VASKİ Genel Müdürü Ali Tekataş ve Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan ile yüklenici firma yetkilileri katıldı.

İmza töreni öncesi bir açıklama yapan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zorluoğlu, Van halkının özlemle beklediği büyük projeleri tek tek uygulamaya koyduklarını belirtti.

2018 yılının Van Büyükşehir Belediyesi bakımında mega ve vizyon projelerin vücut bulacağı yıl olacağını ifade eden Vali Zorluoğlu, “Akdamar Kilisesi ve Akdamar Adası da ilimizin turizm anlamında marka değerlerinin başında geliyor. Geçtiğimiz yıl Akdamar Adası'nı 120 bin kişi ziyaret etti. Bu yıl ise geçen yıldan fazla bir ziyaretçi oldu. Tahminlerimiz bu yılsonuna kadar 150 bin ziyaretçinin olması yönündedir. Adanın en önemli ihtiyacı olan tatlı su ihtiyacını gidermek üzere projemizi hazırladık. İhalesini yaptık. Bugün de yüklenici firmayla sözleşmemizi imzaladık” dedi.

“Projenin maliyeti yaklaşık 5 milyon lira” Proje kapsamında 4 bin metresi Van Gölü'nün altında olmak üzere yaklaşık 33 bin metre boru hattı döşenerek Akdamar Adası'na tatlı su götüreceklerini dile getiren Zorluoğlu, “Diğer tarafından Gevaş ilçemizde su sorunu yaşayan Dokuzağaç Mahallesi’ne, yazlıkların bulunduğu yere de, birçok alana su getirmiş oluyoruz. Projenin tamamlanmasıyla inşallah güzide turizm merkezi Akdamar Adası, yapacağımız ağaçlandırma ve çiçeklendirme çalışmalarıyla sadece bahar aylarında değil, yıl boyunca yeşilliğini muhafaza edecektir. Projeyi uygulamaya başladık. Bu yıl içerisinde projeyi tamamlamayı düşünüyoruz” diye konuştu.

3 yıl aradan sonra yeniden ayin yapılacak Akdamar Kilisesi’nde 3 yıldır yapılmayan ayinlerin bu yıl yapılacağını ifade eden Zorluoğlu, şöyle dedi: “Burada eylül ayında bir ayin yapılıyor. 3 yıldan bu yana yapılmayan ayinin bu yıl tekrar burada yapılması için ilgili Ermeni cemaati temsilcileriyle görüştük. Hedefimiz eylül ayının ikinci pazarında 3 yıl aradan sonra yeniden bu ayini gerçekleştirmeyi düşünüyoruz.” Konuşmaların ardından VASKİ Genel Müdürü Ali Tekataş ve yüklenici firma yetkileri sözleşmeyi imzaladı. (YLM-MSA-Y)

