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11 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Akdağ'da bahar erken başladı İzle

Akdağ'da bahar erken başladı İzle

Akdağ'da açan çiçekler.

Şelale Fotoğrafçılık Bulduk Bahar Havası 

-Menekşeler.
-Ahmet Yılmaz ve Mustafa Yıldırım'ın açıklaması.
-Detaylar

( KÜTAHYA ) - KÜTAHYA

- Kütahya'nın 2 bin 120 rakımlı en yüksek dağı Akdağ'da bahar tüm güzellikleriyle bu yıl erken başladı.
Geçtiğimiz yıllarda mayıs ayının ortalarına kadar kar eksik olmayan Akdağ yaylalarında yarım asırdır ilk kez Nisan ayının başında çiçekler açtı ağaçların yeşillliği büyüleyici bir güzellik ortaya çıkardı. Bu durum ilk defa fotoğraf meraklılarının bölgeye ilgi göstermesine neden oldu. Zirvesinde halen kar bulunan Akdağ, hemen altında bulunan yaylalarındaki bahar güzellikleriyle ilgi odağı oluyor. Bu yıl kar sularının oluşturduğu irili ufaklı şelaleler vatandaşların fotoğraf çekmek için uğrak yeri oldu. Fırsat buldukça Akdağ yaylalarını gezdiğini belirten Ahmet Yılmaz, ''Kütahya'nın en yüksek dağı Akdağdayız. Bu sene kış olmadı diyebiliriz. Şu an baharı yaşıyoruz. Menekşeler açmış, çiğdemler açmış, tabiat harika. Maalesef su kaynaklarımızda azalma var. Değişik yerlerden gelen insanlar, fotoğrafçılık ve doğa yürüyüşü yapıyorlar. Bu yıl kış olmadığından sıkıntı çekeceğimizi düşünüyoruz ama dağımızın güzelliği ve baharı bambaşka'' dedi.
İzmir'den Akdağ'ın güzelliklerini görmek için geldiğini belirten Mustafa Yıldırım, ''Şaphane Akdağ'ın güzellikleri bambaşka. Bu sene yeterince kar ve yağmur yağmamadığı için Nisan ayında tam bir bahar havası yaşanıyor. Bahar havasının bu güzelliklerİni görmeye tüm Kütahya ve ilçelerinden vatandaşları bekleriz. Kar ve yağmur yağışının az olmasından dolayı vişne ve kiraz diyarı Şaphane'de toprak yeterli verimi alamadı. Umudumuz Nisan ayında yağacak yağmurlarla su kaynaklarının beslenmesi ve bu zararın telefi edilmesi ifadelerini kullandı. (YD-EFE)
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