Akdağ: 'Bu gece FETÖ ve PKK üzüldü' - ERZURUM Video
Akdağ: "Bu gece FETÖ ve PKK üzüldü" - ERZURUM - Kutlamalardan görüntüler - Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ'ın konuşması"Bu gece FETÖ ve PKK üzüldü" - Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ: - "(24 Haziran seçimlerinin Bu gece FETÖ üzüldü, PKK üzüldü, onların yandaşları üzüldü. Her kim ülkeyi yıkmak için yıkım ekibi gibi çalıştıysa onlar üzüldü"ERZURUM (AA) - Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, "Bu gece FETÖ üzüldü, PKK üzüldü, onların yandaşları üzüldü. Her kim ülkeyi yıkmak için yıkım ekibi gibi çalıştıysa onlar üzüldü." dedi. AK Parti Erzurum İl Başkanlığı önünde toplanan ellerinde Türk bayrakları ve AK Parti flamalarıyla sevinç gösterisinde bulunan vatandaşları selamlayan Akdağ, konuşmasına "Sizler bizim başımızın tacısınız, hepimizin ilacısınız" sözüyle başladı. Erzurum 'un, AK Parti kurulduğundan beri 'Reisi' ve 'Uzun Adam'ının yanında durduğunu anlatan Akdağ, "Halal olsun size Erzurum . Her zaman bayrağı en yüksekte tuttunuz." ifadesini kullandı. - "Sonuçlara FETÖ, PKK üzüldü"Akdağ, bu sonuçların Türkiye ve Recep Tayyip Erdoğan aleyhtarlarını üzdüğünü vurgulayarak, şöyle konuştu:"Bu gece FETÖ üzüldü, PKK üzüldü, onların yandaşları üzüldü. Her kim ülkeyi yıkmak için yıkım ekibi gibi çalıştıysa onlar üzüldü. Bugün bu ülkenin garipleri, yoksulları, bayrağı ve ezanına sahip olan şerefli insanları, 81 milyon sevindi Allah'a şükürler olsun. Gözbebeğimiz, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan, 5 sene müddetle 2023'e kadar ülkenin yönetimini sizin emanetiniz olarak aldı. Emanetiniz emanetimizdir. Bugün biz Erzurum lular olarak, Türk milleti olarak reisin, uzun adamın, gözbebeğimizin yanında duran insanlar olarak artık kucağımızı herkese açıyoruz. Recep Tayyip Erdoğan 81 milyon vatandaşımıza hizmet edecek. Bütün mazlum milletlere hizmet etmeye devam edecek. Erzurum lular olarak seçimlerde kırgınlıkları, belki bazı aşırı lafları bir tarafa bırakıyoruz. Artık hizmet zamanı geldi."Kutlama programına, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, milletvekilleri ve milletvekili adayları katıldı.