Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Akçay, yoğunluk nedeniyle araç girişlerine kapatıldı

Akçay, yoğunluk nedeniyle araç girişlerine kapatıldı

Polis barikat detayları

Polis Aracı Toplu Taşıma Trafik Yoğunluğu Polis Ekipleri Şehir İçi 

-Akçay Levhası detayı
-yol detayları

( BALIKESİR -ÖZEL)- Turizm merkezinin girişleri araç trafiğine kapatıldı BALIKESİR

- Balıkesir’in Edremit ilçesinde Kurban Bayramı tatili nedeniyle Akçay’ı tercih eden vatandaşların otomobilleriyle gelişi trafiği kilitledi. Akçay şehir içinde de polis ekipleri trafiği açık tutmak için yoğun çaba sarf ederken, turizm merkezi zaman zaman araç girişine kapatılıyor. Yoğun ilgi nedeniyle akşam saatlerinden itibaren şehir içi trafiğinin durması nedeniyle, Akçay’ın E-87 karayolundan girişinde de tıkanma meydana geldi. Yoğunluk üzerine trafik polisleri dubalar ve polis aracıyla barikat kurarak Akçay’a girişleri zaman zaman kapattı. Sürücüler Çanakkale istikametine yönlendirdi. Akçay’a girmek isteyenler, girişin kapanması nedeniyle şaşkınlık yaşadı. Öte yandan E-87 karayolu Altınoluk Edremit istikametinde de trafiğin çok yavaş ilerlediği görüldü.
Edremit Körfezi’nde Çarşamba gününe kadar trafik yoğunluğunun sürmesi bekleniyor. Yetkililer bölgede trafik yoğunluğunun olduğu zamanlarda vatandaşların otomobilleri yerine toplu taşıma araçlarını tercih etmelerini istediler. Polis ekiplerinin özellikle Akçay Kavşağı’nda trafiği akıcı tutmak için yoğun bir çaba harcadıkları gözlendi.
İlgili Foto Galeriler
İzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralıİzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralı
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı