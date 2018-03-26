Akçay Barajı 4 mevsimde görüntülendi



- Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından şehrin alternatif içme suyu kaynağı olarak inşa edilen Akçay Barajı’nda inşaatın ilk aşamasından itibaren sürdürülen çalışmalar 4 bin 518 fotoğrafla kayıt altına alınarak bir video oluşturuldu. SASKİ tarafından Pamukova’nın Eskiyayla bölgesinde şehrin alternatif içme suyu kaynağı olarak inşa edilen Akçay Barajı’nda çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. 40 milyon metreküp su tutma kapasitesine sahip olacak ve üzerinde bulunan 3 adet HES ile yılda 50 milyon kilovata kadar elektrik üretecek barajın 75 metrelik gövdesinin yükselişi her gün düzenli olarak fotoğraflandı. Çekilen 4 bin 518 fotoğrafla oluşturulan video ile barajda 4 mevsim gerçekleşen faaliyetler ve baraj gövdesinin yükselişine ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

