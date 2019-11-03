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03 Kasım 2019 Pazar günü yayınlandı
Akçakoca sahili olta balıkçılarının gözde mekanı halinde geldi Haberi

Akçakoca sahili olta balıkçılarının gözde mekanı halinde geldi Haberi

-Olta ile balık tutan insanlar

Amatör Balıkçı Karya Ziyaretçiler Amatör Balık Tutma 

- -Balık tutan insanlarla fotoğraf çekilen gençler
- -Olta ile balık tutan vatandaşlar ile röp.
- -Genel ve detay

( DÜZCE ) -- Birçok ilden oltasını alan Akçakoca sahillerine akın ediyor DÜZCE

- Düzce'nin Akçakoca ilçesi sahili, İstanbul, Ankara, Sakarya ve Zonguldak'tan gelen olta balıkçılarının uğrak yeri haline geldi. Olta balıkçılığı hobisi olanlar, Karadeniz'in sahil kesimlerinden olan Akçakoca’ya yoğun ilgi gösteriyor. Özellikle hafta sonları keyifli vakit geçirmek isteyen amatör balıkçılar, İstanbul, Ankara, Sakarya ve Zonguldak illerinden Akçakoca'ya balık tutmaya geliyor. Hafta sonu tatilini geçirmek ve balık avlamak için Akçakoca’ya gelen amatör balıkçılar, Akçakoca’nın doğal güzellikleri ve balık avlanma alanlarının bolluğu nedeniyle kendileri için vazgeçilmez olduğunu ifade ettiler. Farklı illerden Akçakoca'ya gelen ziyaretçilerin bazıları balık avlayıp zaman geçirirken, bazı ziyaretçiler de manzaraya karşı fotoğraf çektirerek hatıralarına ekliyor. Ziyaretçi sayısın her geçen gün artması ise sahil esnafını memnun ediyor. Karasu’dan olta avcılığı için Akçakoca’ya gelen Gökhan Çiftçi, "Hafta sonları oltamla balık avlamak için Akçakoca’ya geliyorum, daha sonra tekrar Karasu’ya dönüyorum. Yakın mesafe ve olta ile balık avlama imkanları geniş olan bu ilçeyi tercih ediyorum” dedi.
(VHÜ-GY
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