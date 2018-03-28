Akçakoca'da yoğun sis, görüş mesafesini 20 metreye düşürdü İzle

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( DÜZCE -HD) DÜZCE



- Düzce'nin Akçakoca ilçesinde etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini 20 metreye kadar düşürdü. Batı Karadeniz bölgesi Akçakoca sahilinde sabah saatlerinden itibaren yoğunluğunu artıran sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye düştü. Yoğun sis nedeniyle balıkçılar avlanmaya açılamazken, balıkçı barınağında bekleyişlerini sürdürdüler. Yoğun sis nedeniyle şehir merkezinde trafik ekipleri, sürücüleri yakın takip konusunda uyarıyor. Hava sıcaklığının 9 derece olduğu kentte, sisli havanın gün boyunca aralıklarla etkili olacağı tahmin ediliyor.

