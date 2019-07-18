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18 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Akçakoca'da yaşanan sel sonrası meydana gelen hasar havadan görüntülendi

Akçakoca'da yaşanan sel sonrası meydana gelen hasar havadan görüntülendi

- Selin vurduğu akçakoca'daki tesislerden gmrüntüler

Korku Filmi Güvenli Bölge Su Baskını Geçmiş Olsun Sel Felaketi 

-- Selzede işletmeciler ile röp
-- Akçakoca sahilin havadan görüntüsü
-- Denizin ortasında kalan ağaçtan görüntü
-- Denizin iki renk olmasının havadan görüntüsü
-- Denize sürüklenen molozlardan görüntü

( DÜZCE )- Düzce’de yaşanan sel sonrası deniz iki renk oldu- Sel suları tatilcilerin araçlarını denize sürükledi- Sel suları ile sürüklenen ağaç kıyıdan 500 metre açıkta denizin ortasında kaldı DÜZCE

– Düzce’de meydana gelen sel felaketinden etkilenen Akçakoca’da sahil kesimindeki yazlık tesislerin eşyaları ve tatilcilerin araçları sel suları ile denize sürüklendi. Sel suları ile sürüklenen ağaç kütüklerinin doldurduğu sahilde deniz suyu iki renge büründü. Düzce’de dün gece başlayan ve aralıklarla şiddetli bir şekilde devam eden yağışlar sonrasında Cumayeri ve Akçakoca ilçelerinde büyük hasar meydana geldi. Cumayeri ve Akçakoca ilçelerinde selle meydana gelen heyelanlar nedeniyle 23 köy yolu ulaşıma kapandı. Ulaşıma kapanan köylerde mahsur kalan 69 kişi, Genelkurmay ve Jandarma Genel Komutanlığına ait 5 helikopter ile güvenli bölgelere alındı. Selin büyük hasar oluşturduğu Akçakoca sahilindeki turistik tesislerin eşyaları ve tatilcilerin araçları ise sel suları ile denize sürüklendi. Sel sularından canını zor kurtardı Selin vurduğu Akçakoca sahilinde büyük hasar gören tesislerden birinin sahibi olan Erol Özkök, sel anında yaşadığı korku dolu anları anlattı. Tesisinde milyon liralık hasar olduğunu belirten Özkök, “Olay anında burada yatıyordum, ani bir su baskını ile panik yaptım dışarıya çıkmak istedim. Fakat bir anda su yükseldi, yükselince çıkamadım iş yerindeki barın üzerindeki mermerin üzerine kendimi attım. Su çekildikten sonra belediye ekiplere gelerek beni kurtardı” dedi.
"Denizde araçlar var 18 yakın araç" Akçakoca sahilindeki plajın sel suları ile ikiye bölündüğünü belirten plaj işletmecileri Esin Kurt ve Saffet Yiğit sevindirici olanın can kaybının yaşanmaması olduğuna dikkat çekti. Sel anının korku filmi gibi olduğunu anlatan Yiğit, “Doğal bir afet yaşadık hepimize geçmiş olsun. Sabah 7.30 civarında yağmur vardı şiddetlenince sel haline geldi. Denizde araçlar var 18 yakın araç var can kaybımız yok ona seviniyoruz. Halimiz böyle. Sel anı korku filmi gibiydi anlatılacak gibi değildi. Deniz ikiye kumsal ikiyi bölünmüş durumda. Bu suyun gücünün ne olduğunu gösterin bir durum korku filmi gibiydi” diye konuştu.
Selin vurduğu Akçakoca sahili havadan görüntülendi Selin taşıdığı atıklarla dolan ve denizin iki renge büründüğü Akçakoca sahili ise havadan görüntülendi. Görüntülerde sel suları ile hasar gören turistik tesislere ait masa, sandalye ve benzeri eşyaların sahile biriktiği görünüyor. Yine sel sularının sürüklediği büyük bir ağaç ise sahilden 500 metre açıkta deniz içinde dikili bir şekilde kaldığı havadan çekilen görüntülere yansıdı. Görüntülerin devamında Akçakoca açıklarında Karadeniz’in sularının sel suları ile iki renge bürünmesi görünüyor.
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