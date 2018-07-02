Akçakoca'da trafik kazası: 2 yaralı - DÜZCE

- Kaza yerinden detaylar Akçakoca'da trafik kazası: 2 yaralıDÜZCE (AA) - Düzce 'nin Akçakoca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Oğuzhan Kanal (25) idaresindeki 67 SK 694 plakalı otomobil, Yukarı Mahalle Göktepe kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.Kazada, sürücü Kanal ve otomobilde bulunan Hacime Aysel (70) yaralandı. Çevredekiler ve sağlık ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkarılarak olay yerinde hazır bulunan 112 Acil servis ambulansına alındı.Akçakoca Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.