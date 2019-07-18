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18 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Akçakoca'da selde mahsur kalan 21 fındık işçisi helikopter ile kurtarıldı Haberi

Akçakoca'da selde mahsur kalan 21 fındık işçisi helikopter ile kurtarıldı Haberi

-Helikopterin havada tarama faaliyeti

Mahsur Kaldı Helikopter Trol 

-- Mahsur kalanların stada getirilmesi
-- Detay

( DÜZCE )- Çoğu çocuk 21 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirlendi DÜZCE

- Düzce’nin Akçakoca ilçesinde meydana gelen sel ve su baskınlarında kırsal alanda mahsur kalan çocuğu çocuk 21 fındık işçisi, Türk Kara Kuvvetleri Helikopteri ile kurtarılarak Düzce Stadına indirildi. Düzce’de dün gece başlayan ve aralıklarla şiddetli bir şekilde devam eden yağışlar bölgede etkili oldu. Yağışlar nedeniyle dereler taştı bazı evlerin bodrum katlarını su bastı. Cumayeri ve Akçakoca ilçesinde etkili olan yağış nedeniyle sel ve su baskınları yaşandı. Yaşanan sel ve su baskınlarında Akçakoca ilçesi kırsalında bulunan fındık işçileri ise mahsur kaldı. Kırsal alanda mahsur kalan çoğu çocuk 21 kişi, bölgede arama tarafa faaliyetleri yapan Kara Kuvvetleri helikopteri ile tespit edildi. Tespitin ardından fındık işçilerinin olduğu alana inen helikoptere alınan işçiler, Düzce Stadına getirildi.
Burada Sağlık Bakanlığı tarafından tahsis edilen 4 ambulanta kontrolleri yapılan 21 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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