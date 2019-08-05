Akçakoca’da sahillerde selin izleri silinmeye çalışılıyor

-Bakan yardımcısının çalışmaları incelemesi,

-Bakan yardımcısının açıklamaları, detay.



( DÜZCE )- Bakan Yardımcısı Birpınar;-“Bu felaketler devam edebilir, bunlara karşı tedbir almamız ve çalışmamız lazım”-“Burası tertemiz sahil, tertemiz deniz olana kadar buradan gitmeyeceğiz” DÜZCE



- Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, Düzce’nin Akçakoca ilçesinde yaşanan sel ve su baskını nedeniyle kirlenen sahillerde incelemelerde bulundu. Birpınar, iklim değişikliği nedeniyle yaşanan faleketlerin devam edebileceğini belirterek “Bunlara karşı tedbir almamız ve çalışmamız lazım” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri Düzce’nin Akçakoca ilçesindeki sahillerde selin izlerini silmeye devam ediyor. Ekipler 3 gündür sahillerde temizlik çalışması yapıyor denizdeki ağaçları çıkartıyorlar. Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar’da yapılan çalışmaları yerinde inceledi ve bilgiler aldı. Temizlemede ekibinde bulunan dalgıçlar, balçık nedeniyle hiçbir şeyin görünmediğini belirterek “Üzerine kum gelmiş altı komple balçık. Yukarıdan köylerden gelen tarlaların çamuru, kumları. Görünen tahtaları, ağaçları ne varsa aldık. Ama çoğunu çamur altına gömmüş” diye konuştu.

“Beklenmedik hava olayları sürekli olmaya başladı” Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, bir yılda yağacak yağmurun 1 saatte yağdığını belirterek “Bildiğiniz gibi 17 Temmuz’da Akçakoca, Düzce ve Sakarya’da olağanüstü yağmurdan dolayı sel meydana gelmiştir. 7 vatandaşımız hayatını kaybetmiş 4’ü çocuktu. Öncelikle Türkiye’nin ve bölgede ki vatandaşlarımızın başı sağ olsun. Bu inanılmaz bir yağıştı iklim değişiklikten kaynaklanan. 160 kilograma yakın 1 metrekareye yağmur düştü. Bir senede oluşan yağış 1 saat içinde oluştu. Bu yağışlar ve beklenmedik hava olayları sürekli olmaya başladı.

Buda iklim değişikliğinin bir parçası ve buna uyum sağlamak zorundayız. Bunun etkileri de hem turizme, hem hayvancılığa, hem de tarıma ve altyapıya ciddi zararlar vermeye başladı” dedi.

“Vatandaşlarımızı daha uygun yerlerde oturtmaya çalışacağız” Bakan Yardımcısı Birpınar, bölgede 500 yakın binanın hasar gördüğünü belirterek “Bu süreç devam ediyor ve öncesinde Doğu Karadeniz bölgesinde de aynı olaylar yaşanmıştı. Bizim tespit ettiğimiz bölgede 500’e yakın bina hasar gördü. Bunun içinde 197 tanesi yıkılmayı bekleyen 66 tanesi heyelandan dolayı zarar gören yapılar var. Tespitleri yapıldı. Onları yıkacağız ve onların yerine vatandaşlarımızı daha uygun yerlerde oturtmaya çalışacağız” ifadelerinde bulundu. “Bütün sahillerimizi tertemiz yapacağız” Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, turizm ilçesi olan Akçakoca’da da ciddi sıkıntılar başladığını vatandaşların rezervasyonlarını iptal ettirdiklerini ve geriye döndüklerini belirterek “Turizm cenneti olan bu güzel ilçemizi İstanbul’a çok yakın olan günübirlik gelinebilecek yeri eski güzel günlerine kavuşturmak için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak burada ki sahilleri, plajları ve dere ağızlarını temizlemek istediğimizi söyledik ve Bakanlığımızın Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ekipleri buraya geldiler. Temizlik çalışmalarına 3 gündür devam ediyorlar. Yaklaşık 60 kilometrelik sahil şeridiniz yani Melenağzından Akçakoca’nın ilerisine kadar bütün sahili tertemiz yapacağız. Sadece sahil temizliği değil denizin içinde bulunan kütükleri ve atıkları da çıkarmak için 6 dalgıcımız sürekli çalışıyorlar. Aynı zamanda derelerden gelen milleri de çıkarmak istiyoruz. Yani Akçakoca’yı eski günlerine kavuşturmak temiz sahillerini eski haline getirmek için bakanlık olarak mücadele veriyoruz. Burası tertemiz sahil, tertemiz deniz olana kadar buradan gitmeyeceğiz” şeklinde konuştu.

“Bu felaketler devam edebilir” “Şunu unutmamamız lazım, bu felaketler devam edebilir” diyen Bakan Yardımcısı Birpınar konuşmasına söyle devam etti; “Bunlara karşı tedbir almamız ve çalışmamız lazım. İklim değişikliği maalesef çok ciddi etkiliyor. İklim değişikliğine çok fazla sebep olan bir ülke değiliz ama çok fazla bundan etkilenen ülkeyiz. Akdeniz ve Karadeniz havzası ciddi hortumların geldiği, acayip hava olaylarının meydana geldiği bir ortam yaşamaya başladı.

Tedbir almamız lazım. Özellikle dere yataklarında bulunan vatandaşlarımızın daha tedbirli olmazı lazım. Belediyelerimizin önceden tedbir alması lazım.” Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz ile birlikte bölgede incelemelerde bulunmasının ardından bölgeden ayrıldı. (ALI-

