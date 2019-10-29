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29 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Akçakoca'da fener alayı renkli görüntülere sahne oldu

Akçakoca'da fener alayı renkli görüntülere sahne oldu

-Drone ile çekilen yürüyüş görüntüleri

Fener Alayı Yürüyüş Yolu Siyasi Partiler Siyasi Parti Havai Fişek 

--Fener alayı yürüyüş görüntüleri
--Vatandaşlarla röportajlar
--Genel ve detay.

( DÜZCE -DRONE) DÜZCE

- Düzce'nin Akçakoca ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen fener alayı yürüyüşü renkli görüntülere sahne oldu. Akçakoca'da Çuhallı Plajından başlayan fener alayı yürüyüşü Kaymakamlık binası önünde son buldu. Yürüyüşe yaklaşık 20 tekne Türk bayraklarıyla denizden eşlik etti. Ayrıca yürüyüş yolu üzerinde bulunan işletmeler havai fişek ve dilek feneri göndererek bayramı havada kutladı. Yürüyüşe teknelerin de eşlik etmesi nedeniyle güzel görüntüler oluşurken, vatandaşlardan büyük alkış aldı. Yürüyüş boyunca gençlerden oluşan bando ekipleri en önde yer alırken, vatandaşlar ellerinde taşıdıkları meşalelerle geceyi aydınlattı. Vatandaşlar, uzun zamandır böyle bir bayram yaşamadıklarını neredeyse tüm şehrin fener alayı yürüyüşüne katıldığını ifade ederken, gençler çok mutlu olduklarını ifade ettiler. Mustafa Özensel isimli vatandaş,”Bu güzel Cumhuriyet akşamında fener alayına ailemiz ile katıldık, gerçekten çok güzel eski Cumhuriyet bayramlarını özlemini giderecek bir akşam yaşıyoruz. Akçakoca bu akşam burada sel olmuş akıyor” dedi.
Yürüyüş Kaymakamlık binasından geri dönerek başlangıç noktası olan Çuhallı Çarşısında son buldu. Yürüyüşe Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk, Belediye Başkanı Okan Yanmaz, siyasi partilerin ilçe başkanları, Sivil Toplum Kuruluşları, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

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