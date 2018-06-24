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24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Akçakoca’da feci kazada ölenlerin isimleri belirlendi Haberi

Akçakoca’da feci kazada ölenlerin isimleri belirlendi Haberi

KAZA YERİNDEN GÖRÜNTÜLER

Hastane Bild Kooperatif Kamyoncu Kamyoncular 

-KAZA ALANINDA İTFAİYE EKİPLERİNİN ÇALIŞMASI
-VATANDAŞLARIN HAYRETLE İZLEMELERİ

( DÜZCE - HD) DÜZCE

- Akçakoca Düzce Karayolu kamyoncular kooperatifi önünde meydana gelen, 2 kişi öldüğü ve 2 kişinin de yaralandığı kazada ölenlerin kimlikleri belirlendi. Kaza, öğlen saatlerinde Düzce Akçakoca sapağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Düzce’den Karadeniz Ereğli istikametine gitmekte olan 67 LJ 313 plakalı otomobil, yol kenarından park halindeki 81 KJ 301 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan anne Elif Tümen ile baba Mustafa Tümen olay yerinde hayatını kaybederken, çocukları Zeynep ve Ömer Tümen ise yaralandı. Kazada tıra saplanan araç, Akçakoca İtfaiye ekipleri tarafından vinç vasıtasıyla çıkarıldı. Yaralı çocuklar ambulansla önce Akçakoca Devlet hastanesine sevk edildi, ardından Düzce Üniversite Hastanesine kaldırıldı. Kazada görgü tanıklarına göre, otomobilin son hızla geldiği firen bile yapmadığı öğrenildi. (TT-GY
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