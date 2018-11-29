Akçakoca'da dev dalgalar bir tekneyi batırdı

-BATAN TEKNEYİ VİNÇ YARDIMIYLA ÇIKARMA ÇALIŞMASI

-SUDA PARÇALANAN TEKNE



( DÜZCE ) DÜZCE



- Düzce'nin Akçakoca ilçesi Karadeniz sahilinde oluşan dev dalgalar, bir teknesini liman içinde batırdı. Öğle saatlerinde Batı Karadeniz'de etkili olan poyraz fırtınası, yoğunlaşan fırtına, dev dalgaların oluşmasına neden oldu. Dev dalgalar, Akçakoca balıkçı barınağı mendireğini aşarak balıkçı barınağı içine ulaştı. Barınakta Hüsnü Kütük adlı şahsa ait balıkçı teknesini, dev dalgaların etkisiyle su alarak battı. Batan tekne vinç yardımıyla çıkarılmaya çalışırken tamamen parçalandığı görüldü.

(TT-GY

