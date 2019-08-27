Akçakoca'da denize giren kişi boğuldu - DÜZCE

- Denizde boğulan kişinin ambulansa alınması be ambulansın olay yerinden ayrılması - İtfaiye ekiplerinin kayalıklarda mahsur kalan farklı bir kişiyi kurtarma çalışması - Akçakoca Atatürk Devlet Hastanesi önünden detaylarDÜZCE (AA) - Düzce 'nin Akçakoca ilçesinde serinlemek için denize giren bir kişi boğuldu.Alınan bilgiye göre, ailesi ile birlikte Afyonkarahisar'dan tatile geldiği ilçenin Değirmenağzı mevkisinde denize giren Sedat Yılmaz (38) akıntıya kapılarak kayalıklara sıkıştı.Olayı gören yakınları ve vatandaşlar bölgede bulunan cankurtaranlara haber verdi. Cankurtaranlar kayalıklara sıkışan Yılmaz'ı itfaiye ekiplerinin yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarttı.Sağlık ekipleri tarafından, Akçakoca Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Yılmaz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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