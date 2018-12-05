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05 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi açılışı yapıldı - DÜZCE

Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi açılışı yapıldı - DÜZCE

- Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı'nın konuşması - DetaylarAkçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi açılışı yapıldıDÜZCE (AA) - Düzce Üniversitesi (DÜ) Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin açılışı yapıldı.Doğancılar Mahallesinde yaklaşık 1 yıl önce inşaatı başlayan ve yapımı tamamlanan fakülte binası, bu yıl öğrenci kabulü yapması ile açılışı gerçekleştirildi.
Açılış öncesi, duaların okunmasının ardından kurdele kesimi yapıldı.Açılış konuşmasında Düzce Valisi Zülkif Dağlı, açılışı gerçekleştirilen binanın, bölge için önemli olduğunu söyledi.

Fakültenin bu yıl öğrenci kabulüne başladığını aktaran Dağlı, şöyle konuştu:"Siyasal Bilgiler Fakültesinin bizim ilçemizde olması gerçekten hem ilimiz için Ülkemiz için özellikte Akçakoca'mız için gurur kaynağı olmuştur. İnşallah hayırlara vesile olur. Öğrencilerimiz güzel güzel yetişir. Buradan güzel bir eğitim almış olurlar. Azim ile iyi niyetle çıkılan yolda yapılmayacak bir şey yoktur."Dağlı, tüm öğrencilere başarı dileklerinde bulunarak binanın yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.DÜ Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, konuşmaların ardından Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici'ye ve Akçakoca Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Nazım Pazvant'a plaket verdi.Protokol üyeleri, daha sonra fakülte binasını gezdi.

Fakülte Allah Öğrenciler 

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