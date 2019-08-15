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15 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
- Akçakale’ye yeni bir askeri heyet geldi Haberi

- Akçakale’ye yeni bir askeri heyet geldi Haberi

heyetin gelişi

General Güvenli Bölge Çakal Orgeneral 

-araçlar
-hudut taburuna girişleri
-genel ve detaylar

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturma çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Müşterek Harekat Merkezinin kurulacağı Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine yaklaşık 10 araçtan oluşan bir askeri heyet geldi. Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturma çalışmaları ABD ile koordineli bir şekilde devam ediyor. ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty’in Müşterek Harekat Merkezi'nin oluşturulacağı Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine gelişi öncesi hareketlilik yaşandı. İlçeye öğle saatlerinde yaklaşık 10 araçtan oluşan bir askeri heyet geldi. Şanlıurfa’dan kara yoluyla ilçeye gelen heyet ABD’li heyetin de bulunduğu 3’üncü Hudut Alay Komutanlığına giriş yaptı. (Şİ
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