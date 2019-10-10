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10 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Akçakale'ye havan mermisi düştü (2) - ŞANLIURFA Video

Akçakale'ye havan mermisi düştü (2) - ŞANLIURFA Video

- Havan mermisinin düştüğü sokaktan görüntüler - Havan mermisinin isabet ettiği evden görüntüler - Güvenlik güçlerinin incelemesiAkçakale'ye havan mermisi düştüŞANLIURFA (AA) - Suriye'de terör örgütlerince işgal edilen bölgelerden atılan 3 havan mermisi Akçakale ilçesine düştü.Alınan bilgiye göre, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.Terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki bir bölgeden Akçakale'ye 3 havan mermisi atıldı.Saldırıda ölen veya yaralanan olmazken, bazı evlerde hasar oluştu.Güvenlik güçleri bölgede inceleme yaptı.

Havan Mermisi Mermi Çakal 

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