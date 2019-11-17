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17 Kasım 2019 Pazar günü yayınlandı
Akçakale’ye atılan roketle şehit olan Halil Yoğurt gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Akçakale’ye atılan roketle şehit olan Halil Yoğurt gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

cenaze töreninden detay

Şehit Cenaze Camii Cenaze Namazı Çakal 

-Halil Yoğurt'un fotoğrafı

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Barış Pınarı Harekatı sırasında PKK-PYD Terör örgütünün Telabyad’dan attığı roketle şehit olan Akçakale İlçesi Milli Eğitim Müdürlüğü Personeli Halil Yoğurt gözyaşlarıyla defnedildi. Barış Pınarı Harekatı sırasında PKK-PYD terör örgünün Suriye'nin Telabyad kentinden Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesi Adnan Menderes mahallesine atılan roketin şarapnel parçalarıyla ağır yaralanan 37 gün sonra şehit olan Halil Yoğurt ikindi namazına müteakip Akçakale İbni Sina camiinde kılınan cenaze namazının ardından asri mezarlıkta defnedildi. Cenaze namazına, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, AK Parti milletvekilleri Halil Özcan, Ahmet Akay ve İlçe Kaymakamı Hamza Özer, Askeri Erkan ve vatandaşlar katıldı.

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