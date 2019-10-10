Akçakale ve Ceylanpınar sela sesleri ile yankılandı

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( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA



- Şanlıurfa'nın Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerinde tüm camilerde sela ve Fetih Süresi okundu.Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Fırat'ın doğusuna havadan ve karadan operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında havadan savaş uçakları terör örgütü PYD/PKK mevzilerini yoğun bombardıman altına aldı. Bir yandan da Akçakale ve Ceylanpınar ilçe merkezlerindeki tüm camilerde, Mehmetçik için sela ve Fetih Süresi okundu. Camilerde, askerlerimizin başarısı için de dualar edildi.

