Akçakale’de sis etkili oldu İzle

-İlçe merkezi sis

-Far lambası yakan bazı araçlar

-İlçede sisin yoğunluğu

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( ŞANLIURFA )- Akçakale’de yoğun sis ŞANLIURFA



- Şanlıurfa’nın sınır ilçesi olan Akçakale ilçesinde, sabahın erken saatlerinde başlayan sis etkili oluyor. Kentte sabah saat 06.00’da etkisini hissettiren yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi, 200 metreye kadar düştü. Yoğun sis nedeniyle araçlar, sis lambalarını yakarak, yavaş bir şekilde seyir edebildi. İlçede sisin yoğun bir şekilde görülmesi ilçeye otantik bir görünüm kazandı.

