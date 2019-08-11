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11 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Akçakale’de odunlukta yangın çıktı Haberi

Akçakale’de odunlukta yangın çıktı Haberi

Yangın alanından detaylar

Bild Çakal Trol 

-İtfaiye ekiplerinden görüntüler
-Genel detaylar

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde bir odunlukta çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü. Edinilen bilgiye göre yangın, Akçakale ilçesine bağlı Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’nde meydana geldi. Bir evin odunluk alanında bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını fark eden ev sahipleri durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yaklaşık yarım saat süren bir çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sonrası odunlukta odunlar kül oldu. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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