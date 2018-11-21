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21 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Akçakale'de Mevlid'i Nebi Haftası etkinliği İzle

Akçakale'de Mevlid'i Nebi Haftası etkinliği İzle

Konferansa katılım sağlayanlar

İmam Hatip Konferans Dünya Hayatı Peygamber İmam Hatipler 

-İbrahim Öztürk konferans sunumu
-Şiir okunması
-Genel detay ve görüntüler

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde Mevlid-i Nebi haftası etkinlikleri kapsamında ilçe müftülüğü "Peygamberimiz ve Gençlik" konulu konferans etkinliği düzenledi.
İlçe müftülüğünün belediye kültür merkezinde halka açık olarak verdiği "Peygamberimiz ve Gençlik "konulu konferansı emekli vaiz İbrahim Öztürk yaptı. Konferansa ilçe halkı ve ilçe müftülüğünde görev yapan imam hatipler katılım gösterdi. Program ilk olarak gençlere yönelik sinevizyon sunumu ile başladı.
Daha vaiz İbrahim Öztürk,Peygamberimiz ve gençlik konulu konferansın sunumunu gerçekleştirdi. Öztürk, sunumunda,"Peygamberimiz şüphesiz insandı ancak insanlar arasında seçilmiş ve insanlığa rahmet olarak gönderilen özel bir insandı. O bize dünyada nasıl yaşayacağımızı hayatında örneklerle bizlere göstermiştir. Gerek aile hayatı, gerekse insanlarla ilgili sosyal münasebeti, gerekse komşu ve gençlerle ilgili davranışları bizler için örnektir. Bizler eğer dünya hayatında mutlu olmak istiyorsak onun bizlere tavsiye ettiği ve örnek davranışları bizler için vazgeçilmez tavsiyelerdir. Özellikle gençliğin çıkmaza düştüğü bu zamanda, peygamberimizin gençlerle ilgili söyledikleri ve yaptıkları çok önem arz etmektedir. Gençliği kazanmak ve geleceğimizi korumak için gençlerimize ve neslimize sahip çıkmalıyız. Bunun için toplum olarak çaba sarf etmeli ve emek sarf etmeliyiz. Gençlik bir milletin ve bir ülkenin geleceğidir. Gençlerimizi dinleri ile tarihleri ile barışık hale getirmeli ve onları geleceğe taşımak için birlik içinde olmalıyız" ifadelerini kulandı. Konferansın sunumundan sonra iki öğrenci peygamberimiz ile ilgili şiir okudu. Programın sonunda katılımcılara çeşitli hediyeler verildi.
(BB-SD-Y)
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