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09 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Akçakale'de bir eve havan topu isabet etti

Akçakale'de bir eve havan topu isabet etti

evin dışından görüntü, polis ekiplerinden görüntü detaylar

Polis Terör Örgütü Polis Ekipleri Çakal Trol 

-Ambulanstan detaylar

( ŞANLIURFA -EK) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde bir eve, terör örgütü PYD/PKK kontrolündeki Telabyad tarafından atılan havan topu isabet etti. Telabyad tarafından terör örgütünün attığı havan topu Akçakale ilçesinde bir eve isabet ederken, ilk bilgilere göre ölen yada yaralanan olmadığı öğrenildi. Bölgeye polis ekipleri sevk edildi
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