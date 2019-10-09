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09 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Akçakale'de bir eve havan topu isabet etti

Akçakale'de bir eve havan topu isabet etti

Olay yerinden görüntü

Polis Polis Ekipleri Çakal Trol 

-Evin dışından görüntü
-Polis ekiplerinden görüntü

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Terör örgütü PYD/PKK kontrolündeki Telabyad tarafından Akçakale ilçesine havan topu atıldı. Terör örgütünün attığı havan topu bir eve isabet ederken, ilk bilgilere göre ölen yada yaralanan olmadığı öğrenildi. Bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
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