Akçakale'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu - ŞANLIURFA Haberi
- Kıbrıs Gazilerinin Akçakale Kaymakamlığı'nı ziyareti - Kıbrıs Gazilerinin törenin yapıldığı alana girişi - Törenden detaylar - Halk oyunları gösterisi - Gazilerin resmi geçitiAkçakale'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu - Terör örgütü YPG/PKK'nın sivilleri hedef aldığı Şanlıurfa 'nın Akçakale ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı - İlçedeki kutlama törenlerine, Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla kente gelen çok sayıda Kıbrıs gazisi de katıldıŞANLIURFA (AA) - Barış Pınarı Harekatı'nda terör örgütü YPG/PKK'nın sivilleri hedef aldığı Şanlıurfa 'nın Akçakale ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Kıbrıs gazilerinin de katılımıyla coşkuyla kutlandı.Kore'de Savaşanlar Kıbrıs ve Güneydoğu Kahramanları Derneği (Korsavaş) üyesi 51 Kıbrıs gazisi, Barış Pınarı Harekatı'na destek ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamak için Ankara'dan Akçakale'ye geldi.İlk olarak Akçakale Kaymakamı Metin Esen'i ziyaret eden gaziler, ardından törenin yapıldığı Şehir Stadyumu'na geçti.Kortej eşliğinde "Kıbrıs Barış Harekatı Gazileri Barış Pınarı Harekatı'nda Mehmetçiğin Yanında" yazılı pankartla stada giren Kıbrıs gazilerini, protokol üyeleri ve öğrenciler ayakta alkışlayarak karşıladı.Burada devam eden törende öğrenciler şiirler okudu, halk oyunları oynadı.Tören, şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere verilen ödüllerle son buldu.Korsavaş Derneği Genel Başkanı Ertuğrul Erdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlere ve Akçakale'de yaşayanlara destek vermek için geldiklerini söyledi.
Burada bulunmaktan memnun olduklarını dile getiren Erdoğan, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı Akçakale halkıyla beraber kutlamaya karar verdik. Amacımız, buradaki halkımıza yanlarında olduğumuzu göstermek ve askerimize moral vermektir. Gerçekten bizi çok güzel karşıladılar. Yüreğimiz bir kez daha kabardı." diye konuştu.
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