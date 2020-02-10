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10 Şubat 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Akçakale Belediyesi’nden 500 ihtiyaç sahibi öğrenciye bot ve mont İzle

Akçakale Belediyesi’nden 500 ihtiyaç sahibi öğrenciye bot ve mont İzle

Öğrenciler konferans salonunda

Üniversite Sınavları Liseli Öğrenci Milli Eğitim Müdürlüğü Sosyal Sorumluluk Projesi Sosyal Sorumluluk 

-Başkan Yalçınkaya’dan selamlama konuşması
-Yardım dağıtımı
-Başkan öğrenci giydiriyor.
-öğrencilerin çıkışları

( ŞANLIURFA ) - ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nın Akçakale İlçe Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi 500 öğrenciye bot ve mont yardımı yapıldı. Akçakale Belediyesi tarafından sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde yürütülen "Bir Mont, Bir Bot" kampanyasında temin edilen yardımlar, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi 500 öğrenciye teslim edildi. Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, yardımda bulunan bütün yardımsever kurumlara teşekkür etti. Sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerini belirten Yalçınkaya,“Akçakale Belediyesi olarak biz eğitimi ve öğrencileri önemsiyoruz. Bizim idealimiz sizlerin arasından doktor, mühendis ve öğretmen yetişmesidir. Biz sizi neden giydiriyoruz. Biz yetimhane değiliz, ancak sizlerin başarısını artırmak için her türlü desteği sağlayacağız. Bakın dün buralarda liseli öğrenciler vardı. Onlara çok değerli eğitim koçunu da Ankara’dan getirdik. Gayemiz bu öğrencilerin üniversite sınavlarında başarılarını artırmaktır. Bizlerde sizlerin başarısını artırmak için gayret ediyoruz. Sizlerden isteğimiz derslerinize çalışmak ve başarılı olmanızdır. Öğretmenlerinizi dinleyin ve tavsiyelerini dikkate alın. Anne ve babanıza karşı saygılı olun. Onlar sizleri bu hayata hazırlayan büyük insanlardır. İlçe kaymakamımıza ve milli eğitim müdürlüğü bünyesinde çalışan bütün arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Size bir büyüğünüz olarak tavsiyem, görüyorsunuz ihtiyaç sahibi olanlara yardım edebilmek için güçlü olmanız lazım. Zamanın en büyük gücü bilgidir. Elbiselerinizi temiz ve tutumlu kullanın.Sizleri seviyoruz" diye konuştu.
(MD-LO-Y)
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