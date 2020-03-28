Akçadağ'da sağanak ve dolu yağış sele neden oldu



- Malatya'nın Akçadağ ilçesinde etkili olan dolu ve şiddetli yağış sele neden olurken, dereler taştı. Akçadağ ilçesi'nde öğleden sonra aninden bastıran sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.İlçe genelinde etkili olan yağışlar sonrasında dereler taşarken kayısı bahçelerini ve bazı evleri su bastı.Taşkınlar sonrası Doğu Mahallesi'nde bazı evlerin taşan Gani Deresi nedeniyle su aldığını belirten Mahalle Muhtarı Turgay Güneş, "Yıllardır Gani Deresi'nin ıslah edilmesi için yetkililere çağrıda bulunduk ama bizleri dinleyen olmadı.Bugün öğleden sonra aninden bastıran sağanak ve dolu yağışı sonrası mahallemizde bazı evleri ve depoları su bastı.Derenin geçtiği bölgede yüzlerce yaşayan insanlarımız var.Bugün Allah'a şükür bir can kaybımız olmadı ama bu olmayacak anlamına gelmez yetkilileri Gani Dresi'nin ıslahı için göreve çağırıyoruz "diye konuştu



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