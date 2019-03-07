Akçadağ'da feci kaza: 2 ölü 3 ağır yaralı



- Malatya'nın Akçadağ ilçesi'nde otomobil ile bir kargo firmasına ait kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 3 kişi de ağır yaralandı. Kaza,Akçadağ ilçesine bağlı Kozluca Mahallesi'nde meydana geldi.Edinilen bilgilere göre, Kayseri istikametinden gelerek Malatya istikametine seyir halinde olan İhsan Kılınç idaresindeki 46 F 3625 plakalı otomobil karşı istikamette gelen Yakup Yetişkin yönetimindeki 21 FU 128 plakalı bir kargo firmasına ait kamyonun ile çarpıştı.Kazada baba-oğul Şevket Kılınç ile Ramazan Kılınç olay yerinde hayatını kaybederken,Rıdvan Ünsal,Cevriye Ünsal,İhsan Kılınç ağır yaralandı.İhbar üzerine olay yerine Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleyi olay yerinde yapılan yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken kazada hayatlarını kaybeden baba-oğul Şevket Kılınç ile Ramazan Kılınç'ın cesetleri Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Jandarmanın kazayla ilgili başlatmış olduğu inceleme sürüyor.

