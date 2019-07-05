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05 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Akçaabat'ta denizde erkek cesedi bulundu - TRABZON

Akçaabat'ta denizde erkek cesedi bulundu - TRABZON

- Trabzon 'da denizde erkek cesedi bulundu - Olay yeri inceleme ekiplerinden görüntüler - Ambulans ve cenaze araçlarının hazır beklemesi - Cenazenin cenaze nakil aracına götürülmesi görüntüleri Trabzon 'da denizde erkek cesedi bulunduTRABZON (AA) - Trabzon 'un Akçaabat ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu.Alınan bilgiye göre, ilçe açıklarında denizde erkek cesedi görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, Sahil Güvenlik ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.Ekipler, Akçaabat Limanı'nın yaklaşık 100 metre açığında denizde bulunan cesedi karaya çıkardı.Yapılan incelemede Yılmaz Mursel'e (65) ait olduğu belirlenen ceset, otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderildi.Bayburt'ta huzurevinde yaşayan Mursel'in 3 gün önce izin alarak Trabzon 'a geldiği öğrenildi.

Polis Cenaze 

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