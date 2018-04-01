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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Bu yıl ilki düzenlenen ‘Akbatı Koşusu 2018’ yaklaşık bin kişinin katılımıyla gerçekleşti. İyiliğin bir parçası olmak adına bu yıl ilki gerçekleştirilen Akbatı Koşusu, yaklaşık bin kişinin katılımıyla gerçekleşti. Bahçeşehir’deki koşudan elde edilen gelirin bir kısmı Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfına bağışlandı. Etkinliğe, koşunun mimarlarından ve en büyük destekçilerinden olan Akkök Holding Yönetim Kurulu üyesi Alize Dinçkök Eyüboğlu, Akiş GYO AŞ Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü İ. Gökşin Durusoy’un yanı sıra Cenk Eyüboğlu, Pınar Tezcan, Kerem Özçapkın, Sinan Kosif ve Ayşe Kucuroğlu gibi cemiyet hayatının tanınan isimleri katıldı.

Koşuda yetişkinler için 10 km, 5 km’lik iki ayrı parkur ve çocuk parkuru bulunuyor. Koşuda 5 kilometrelik parkurda yarışan Alize Dinçkök Eyüboğlu, "Koşu fikrimiz bir grup olarak koşmaya başladığımız zaman bunu niye büyük kitlelere ulaştırmıyoruz, herkese daha faydalı oluyoruz diye düşündük ve o fikirle doğmuş bir şey. Otizm vakfı için koşuyoruz. Koşmak herkese iyi gelecek mottosuyla herkesi iyiliğe koşması için bekliyoruz. Ben haftada yaklaşık 30-40 kilometre koşmaya çalışıyorum. Bana iyi geldiği için devamlı sürdürmeye çalışıyorum” ifadelerini kullandı. Cemiyet hayatının tanınan ismi Ayşe Kucuroğlu ise, özellikle İstanbul'un bu bölgesinde harika alanların olduğunu ifade ederek, “Bizde kalktık Bebek'ten buraya geldik. Bence bunu daha da sık yapmalılar. Özellikle çocukları koşmaya teşvik etmeliler. Gerçekten çok keyifli. Bu kadar büyük yerlerin, yaptıkları etkinliklerin içinde sosyal sorumluluk projeleri oluyor. Aynı zamanda iyi bir şeye hizmet ederken, öte yandan gerçekten iyi sosyal sorumluluk projelerine de katkıda bulunuyorlar. Birçok global markanın yaptığı gibi bu da ayrıca gurur verici” dedi.

Dereceye girenlere ödülleri, Esenyurt Kaymakamı Ekrem İnci ve Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe tarafından verildi.

Kazananlara çeşitli ödüllerin verildiği koşunun ardından Festival Park alanında devam eden etkinliklerde müzik dinletileri, sağlıklı yaşam söyleşileri, origami gibi gösteriler gerçekleşti.

