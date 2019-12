Akay: “Pastırma deyince yanında Kayseri isminin mutlaka olması gerekiyor” Video

--Hüseyin Akay'ın pastırma doğraması

( KAYSERİ )- “Pastırmayı hakkıyla Kayseri yapıyor, diğerleri de benzetmeye çalışıyordur”- “Coğrafi özelliklere bakılınca, genlerimizin şekerle bağlantısı olduğu görülüyor” KAYSERİ



- Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker Fabrikasının ‘Yeni İletişim Dönemi’ lansmanı öncesinde pastırma doğradı. Akay pastırmanın kayseriyle özdeşleşen bir ürün olduğunu söyleyerek, “Pastırmayı hakkıyla Kayseri yapıyor, diğerleri de benzetmeye çalışıyordur” dedi.

Emek verilen her şeye saygı duyulması gerektiğini fakat pastırmanın coğrafi işaretli ürünler çerçevesinde Kayseri ile anılması gerektiğini söyleyen Akay,“Üretilen her şeyin bir değeri vardır. Emeği olan herkese de saygı duyarız her zaman için. Bu çerçevede de pastırma ya da diğer ürünler nerede üretiliyorsa mutlaka orada bir değeri vardır ama bazı ürünler vardır bunlar da coğrafi işaretli dediğimiz ürünlerdir ve ilgili bölgelerle ilişkilendirilir. Pastırma da Kayseri ile ilişkilendirilen bir ürün ve dolayısıyla başka yerlerde yapılan ürünlere de saygı duyuyor ve değerinin olduğunu ifade ediyoruz ama pastırma denildiği zaman yanında mutlaka Kayseri isminin olması gerektiğinin inancındayız çünkü bu işi gerçekten hakkıyla Kayseri’de yapıyorlar. Başka yerler de Kayseri’ye benzetmeye çalışıyorlardır onlara da saygı duyuyoruz” dedi.

Akay, girabolunun da bölgesel bir ürün olduğunu ve şeker kullanarak da tüketilebileceğini belirterek, Anadolu’da yetişen meyvelerin önemli kısmının şekerli olmasından kaynaklı Anadolu insanının şeker ile genetik bir bağı olduğunu söyledi ve sözlerine şu şekilde devam etti: “Girabolu da yine özellikle bu yöreye özgü bir meyve ve en doğal ürünlerden bir tanesi. su kenarlarında yetişir ve yetiştirirken ne ilaç ne de gübre kullanılır. Hiçbir zahmeti yoktur, sadece baharda budama zahmeti yapılır ve onun dışında da toplama zahmeti yapılır. Daha sonra su içerisinde bir müddet bulundurulur, aşağı yukarı 2-3 ay bekledikten sonra daha olgun hale gelir. Daha sonra da suyu sıkılmak suretiyle içilmesi tercih ediliyor. Sıkıldıktan sonra şeker katılmaz ama katanlar da oluyor. Ben en doğal haliyle tüketmeyi tercih ediyorum. Şeker katılması gereken ürünlere katılmalıdır. Bizim kültürümüzde baklava kültürü biliyorsunuz oldukça yaygın ve bunlarda şekerin kullanılıyor olmasını yeterli görüyorum. Bazı ürünlerinde doğal hainde kullanılması tavsiye ediliyor, ben de bu anlamda söylüyorum ve girabolunun doğal haliyle kullanılması daha faydalı. Japonya'da devle’ insanların şeker tüketmesini tavsiye ediyor çünkü her insanın belli oranda şeker ihtiyacı var. İnsan beyninin çalışması şeker tüketimi ile doğrudan ilişkili olduğu için fazla olmaması kaydı ile tüketilmesi gerekiyor. Anadolu’ya bakın yetişen meyvelerin önemli kısmı şekerli meyveler. Demek ki bizim genlerimizde şeker tüketimi ile ilgili bir bağlantı var. Bunun için şeker tüketiminin belli kıvamda yapılması gerekiyor.”



