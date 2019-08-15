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15 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Akaryakıt tankeri tıra arkadan çarptı, faciaya ramak kaldı... O anlar kamerada

Akaryakıt tankeri tıra arkadan çarptı, faciaya ramak kaldı... O anlar kamerada

Olay anı

Karya Kamera Yakıt Tankeri 

-Olay yerinden görüntüler
-detaylar

( MANİSA ) MANİSA

- Manisa'nın Ahmetli ilçesinde akaryakıt yüklü tanker önünde seyreden tıra arkadan çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. Facianın kıl payı atlatıldığı kaza çevredeki bir iş yerinin kamerası tarafından da saniye saniye kaydedildi. Kaza, İzmir-Ankara E-96 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan İsmail S. (58) yönetimindeki 20 HS 788 plakalı akaryakıt yüklü tır, Ahmetli ilçesi Gökkaya Mahallesi kavşağında Mustafa G. (55) yönetimindeki tıra arkadan çarptı. Kazada yaralanan tanker sürücüsü İsmail S., olay yerine gelen AKS ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak, 112 Acil Servis ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı İsmail S.'nin sağlık durumunun iyi olduğu olduğu öğrenildi. Öte yandan kaza anı yol kenarındaki bir iş yerinin güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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