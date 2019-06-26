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26 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Akaryakıt kaçakçılığı operasyonu - İZMİR

Akaryakıt kaçakçılığı operasyonu - İZMİR

Ekiplerin durdurulan tankerde arama yapmasıİZMİR (AA) - İzmir 'de düzenlenen operasyonda, 32 ton 693 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi Akaryakıt Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, İzmir 'den yüklenen kaçak akaryakıtın doğu illerine götürüleceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.Takip başlatan ekipler, kaçak akaryakıtın yüklendiği tankeri, İzmir - Ankara kara yolundaki Kemalpaşa uygulama noktasında durdurdu.Yapılan kontrolde, 32 ton 693 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.Polis ekipleri, tanker sürücüsü Y.A'yı (45) gözaltına aldı.

Kaçak Karya Kaçak Akaryakıt Trol 

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