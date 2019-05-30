Akaryakıt kaçakçılığı operasyonu - ADANA İzle

- Kamyondan görüntü - Şüphelilerden birinin kamyonun kapağını açması - Kasadaki yakıt dolu tanklardan görüntü Adana 'da akaryakıt kaçakçılığı operasyonu - Merkez Seyhan ilçesinde bir kamyonda 10 bin 600 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, iki kişi tutuklandıADANA (AA) - Adana 'nın merkez Seyhan ilçesinde 10 bin 600 litre kaçak akaryakıt ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, akaryakıt kaçakçılığı yapanlara yönelik çalışma başlattı.Ekipler, yaptığı araştırmayla Sarıhamzalı Mahallesi'ndeki Nakliyeciler Sitesi'nde park halindeki 01 NT 170 plakalı kamyonda kaçak akaryakıt bulunduğunu tespit etti.Bunun üzerine operasyon düzenleyen polis, yaptıkları aramada kamyonun kasasındaki 10 tankta 10 bin 600 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.Şüpheliler Ayhan T. ve Fırat K. gözaltına alındı.Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan zanlılar, sevk edildikleri adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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